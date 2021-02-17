نادر نسيم: إشادة الصحة العالمية بالنظام الصحي في مصر يؤكد نجاح الدولة في مواجهة كورونا

قال النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، إن إشادة منظمة الصحة العالمية، بقوة وانتعاش النظام الصحي في مصر خلال جائحة كورونا؛ يؤكد نجاح الوطن ، تحت قيادة الرئيس السيسي في التصدي للوباء بكل قوة.





وأشار نسيم، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن إشادة منظمة الصحة العالمية بقوة النظام الصحي في مصر، دليل على ان الوطن لم يتأثر بالجائحة من ناحية، وكان قويا ومتماسكا، ولديه اقتصاد شديد وبنية تحتية قوية في التعرض لمثل هذه الظروف الاستثنائية.





وشدد نائب بني سويف، على أن إجمالي الإصابات والوفيات في مصر لا تزال الاقل ، وسط الكثير من البلدان العربية والاجنبية التي ترنحت تحت تأثير الوباء ودفعت ثمنا فادحا.





وطالب نسيم، باستمرار الإجراءات الاحترازية والتعامل بكل دقة وحذر مع الوباء حتى الإعلان رسميا وعبر العالم عن انتهاء هذه الكارثة سواء بالتطعيمات أو غيرها.



