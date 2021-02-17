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أخبار البلد

غرق شوارع القناطر عقب هطول الأمطار الغزيرة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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يارا عمرو- صلاح مهدي- ايهاب أشرف

حالة من عدم الاستقرار بالطقس تستمر لليوم الثاني على مناطق كثيرة بانحاء الجمهورية، وتسقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية وبعض المحافظات، تصحبها برياح شديدة وسريعة، مع سقوط حبات الثلج في بعض المحافظات.

 

و رصدت كاميرا "صدى البلد" هطول الأمطار على شوارع القناطر، اليوم الأربعاء، وغرق الشوارع بشكل تام من مياه الأمطار، مع صعوبة سير المواطنين داخل الشوارع، في تلك الأمطار الغزيرة.

 

وكانت قد قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كان هناك عاصفة واليوم، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد.

 

مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.

 

وتابعت أن هناك بعض المناطق التى شهدت تساقط الثلوج مثل منطقة وسط سيناء وسانت كاترين، بالإضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية والتى كانت أمطار مصحوبة بالبرد مثلما حذرت الأرصاد الجوية، حيث أن البرد هو عبارة عن كرات ثلج.

 

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