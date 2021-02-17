تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الساعات المقبلة

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على لسان الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة ، دون الانسياق وراء ما يتم تداوله على السوشيال ميديا ، حول مسميات الموجات الجوية غير المستقرة، مؤكدة أن الطقس الذي تشهده البلاد هي الأحوال الطبيعية لفصل الشتاء.





وحذرت إيمان شاكر، في تصريحات لـ صدى البلد، اليوم الأربعاء، المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن السير تحت اللوحات المعدنية بالشوارع أو الاشجار والمباني المتهالكة، وذلك في ظل العاصفة الترابية والرياح التي تشهدها البلاد، فضلا عن أنه على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة التزام منازلهم في ظل الأتربة المتواجدة في الجو.





وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق بالقيادة بهدوء خاصة على الطرق السريعة في ظل سقوط الأمطار الغزيرة على الطرق والشبورة المائية.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد يسودها غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك استمرار سقوط الأمطار.



