شاهد.. هطول الأمطار على ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويغيب اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن التشكيل الاساسي حيث يتواجدان على مقاعد البدلاء بالاضافة الى ، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل





فيما يضم تشكييل الدراويش كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي - مروان صحراوي – حسين السيد خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

شهد ستاد القاهرة هطول الأمطار قبل انطلاق ، مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز