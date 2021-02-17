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رياضة

شاهد.. هطول الأمطار على ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد ستاد القاهرة هطول الأمطار قبل انطلاق ، مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"  

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويغيب اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن التشكيل الاساسي حيث يتواجدان على مقاعد البدلاء بالاضافة الى ، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل

فيما يضم تشكييل الدراويش كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي 
خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي  -  مروان صحراوي – حسين السيد
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي
خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو
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