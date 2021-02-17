"الشباب والرياضة" تبحث آليات تنفيذ مبادرة "رواد مصر طريق دائم لبكرة"

عقدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم اجتماعًا مع فريق عمل اكاديمية السادات للعلوم الإدارية حول مبادرة "رواد مصر طريق دائم لبكرة" من اجل تدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة تحديات سوق العمل.









وتناول الاجتماع بحث آليات تنفيذ المبادرة وعرض ما تم إنجازه من الأهداف التي تفيد الشباب، وبحث إمكانية تدشين بوابة الكترونية تستقبل أفكار الشباب ومن ثم عرض أفكارهم على المستثمرين بعد مرحلة حضانات الاعمال.









من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بتفعيل جميع المبادرات الشبابية من خلال فتح افاق جديدة لمواجهة تحديات سوق العمل للحد من البطالة، مشيرًا إلي سعي الوزارة الدائم لتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.