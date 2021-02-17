برلمانية: تطوير المنظومة الصحية فى عهد السيسي حلم انتظره المصريون لسنوات طويلة

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، إن كفاءة المنظومة الصحية شهدت نهضة حقيقية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والتي عززت من قدرات الدولة في دعم صحة المواطن المصرى والعمل على النهوض بها.





وأضافت في بيان لها اليوم أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة يعد نقلة نوعية لم تشهدها مصر، ويؤكد اهتمامه الشديد بتطوير المنظومة،وكان حلما كبيرا انتظره جموع المواطنين لسنوات طويلة.





وأوضحت أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة ومنهجية،على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين في هذا الشأن استنادًا إلى أعلى المعايير العالمية، مضيفة أن ذلك يعد بعدًا استراتيجيًا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن.





وأشارت إلى أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، ويتم الآن العمل على استكمالها في عدد من المحافظات ومنها الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، ضمن محافظات المرحلة الأولى،موضحًة أن القطاع الصحي في مصر شهد تطويرا وطفرة غير مسبوقة عندما تولى السيسي حكم الدولة.





وتابعت عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أعلنها السيسي في مجال الصحي منها إنشاء ملف طبي لجميع أفراد الأسرة بالمبادرات،وميكنة المواليد والوفيات، وميكنة صرف الألبان المدعمة للأطفال، وميكنة عملية التطعيمات، وكذلك فتح الملفات الطبية الإلكترونية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المرأة المصرية.



