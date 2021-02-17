السحلب المشروب الرسمي.. أحمد موسى: رجال المرور متواجدون في الشارع رغم برودة الجو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك موجة من الطقس السيئ في كل أنحاء الجمهورية منذ أمس.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "غدا الخميس ، بداية التحسن في الأحوال الجوية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى :" درجة الحرارة الآن ، 10 درجة مئوية، والمشروب الرسمي للمصريين اليوم؛ السحلب ".



