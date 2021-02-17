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اقتصاد

التموين: مشاركة 2552 محلًا وتحرير 290 مخالفة بالأوكازيون حتي الآن

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:58 م
صدى البلد
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محمد صبيح
اكد المهندس ايمن حسام الدين - مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، ان عدد المحلات المشاركة بالاوكازيون وصل الي 2552 محلًا تجاريا، منها  96 محال قطاع اعمال، و 2400 قطاع خاص، و 13 قطاعا تعاونيا، بالإضافة الي مشاركة عدد 40 محال قطاع استثماري .
 
وأكد حسام الدين انه يتم متابعة المحال المشاركة بالاوكازيون وفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور الوزير، للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، وبناء عليه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 290 محضرا تنوعت بين ( 3 محاضر عدم اعلان ، 287 محاضر اوكازيون وهمي) .
 
 
هذا وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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