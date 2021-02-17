الهجرة تدعو الدارسين بالخارج لتقديم ورقة عمل عن آليات توطين الصناعة في مصر.. نواب: يسهم في تبني أفكارا جديدة وتحفيز الصناعات التنافسية.. ومطالب بتفعيل دور البحث العلمي والاهتمام بالتعليم الصناعي

غادة عجمي: مشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج يدعم انطلاق استراتيجية وطنية قوية لبناء اقتصاد قوي

برلمانية: دعوة الدارسين بالخارج لتوطين الصناعة في مصر يسهم في تنمية الكفاءات البشرية

برلماني يطالب بتفعيل دور البحث العلمي





دعت وزيرة الهجرة الدارسين بالخارج لتقديم ورقة عمل بحثية عن آليات توطين الصناعة في مصر، وحول هذا الأمر أشاد عدد من أعضاء لجنتي الصناعة والعلاقات الخارجية بهذا القرار، موضحين أهميته في تحقيق النهضة الحقيقية للقطاع الصناعي في مصر.





كما أكدوا ضرورة الاستفادة من خبرات ومقترحات الشباب الدارسين بالخارج، بما يخدم توجهات الدولة للارتقاء بالصناعة، وانطلاق العديد من المشروعات التي تغطي احتياجات المواطنين، ودعم توافر السلع المختلفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين.





أشادت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع بالخارج"، والتي تأتي في إطار جهود الدولة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط الخبراء والعقول المهاجرة بالاحتياج الفعلي، لافتة إلي أن الهدف من سياسة الربط هو الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم ، والعمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، فضلا عن التوازي مع اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار الصناعي ، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع مجالاتها، وكذا إعداد الخطط المستقبلية وفقًا لرؤية مصر 2030 ، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، ودعوتهم لدعم الصناعة في مصر.





وأشارت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن دعوة وزيرة الهجرة الدارسين بالخارج لتقديم ورقة بحثية عن آليات توطين الصناعة في مصر، تعد خطوة فعالة لتحفيز الدارسين بالخارج في المشاركة الميدانية الواقعية في المجتمع، والاستفادة والاستسقاء من خبراتهم وذكائهم، كما أن هذه الدعوة تعد بمثابة دليل علي الطموح والإبداع، مثمنة نجاحات المصريين حول العالم في شتى المجالات وتفوقهم في مجالات الاستثمار والاقتصاد، بما يخدم توجهات الدولة للارتقاء بالصناعة، وانطلاق العديد من المشروعات التي تغطي احتياجات المواطنين، ويدعم توافر السلع المختلفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين، معقبة "مشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج والداخل من شأنه أن يدعم انطلاق استراتيجية وطنية قوية لبناء اقتصاد قوي ومتين".





وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أهمية توطين الصناعات، والحرص علي الاستفادة من تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق التوازن في الميزان التجاري ، مع جعل الأولوية للصناعات التي توفر العملة الصعبة ، حيث نستورد منها الكثير.





كما أشادت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزيرة الهجرة بدعوتها للشباب الدارسين بالخارج بعمل ورقة بحثية عن اليات توطين الصناعة في مصر، قائلة: "خطوة ممتازة للاستفادة من خبراتهم المتعددة في كافة المجالات الخاصة بتطوير الصناعة .





وأوضحت " متى" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن دمج خبرات الشباب الدارسين بالخارج مع الخبرات المصرية ، لا سيما بالقطاع الصناعي، سيسهم في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا الصناعية ، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما تحتاج إليه السوق المصرية، والعربية، والأفريقية، فضلا عن تحقيق جودة التصنيع وجعلها مماثلة لجودة التصنيع بالخارج ، الامر الذي من شأنه أن يضمن تصدير المنتجات المصرية القادرة على المنافسة عالميا، معقبة "محتاجين لخبرات وفكر الشباب الدارسين بالخارج، لإعطاء فرصة للانطلاقة المصرية، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات للارتقاء بمستوي الاقتصاد المصري عن طريق الصناعة".









وأعربت عضو لجنة الصناعة عن تقديرها لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والإخوة العرب بوطنهم الأكبر، مؤكدة علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل, من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية وتحقيق رؤية مصر2030 .





وفي سياق متصل ثمن النائب ، مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، جهود وزارة الهجرة بدعوتها للشباب الدارسين بالخارج بعمل ورقة بحثية عن اليات توطين الصناعة في مصر، والتي تأتي في إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، لمناقشة المشاركة السياسية والميدانية في المجتمع ، قائلا :" خطوة جادة تسهم في الاستفادة والاستقاء من خبرات وذكاء الشباب الدارسين بالخارج ، كما أنها دليل علي الطموح والإبداع "، مشيرا الي أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ومصر لديها العديد من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون في صدر دول العالم الصناعية، معقبا " مصر ينقصها الخبرة ، كما ينقصها الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ، وكوننا نستفيد من خبرات وافكار الدارسين بالخارج خطوة ممتازة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية".









وأكد " نصار " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ضرورة تفعيل البحث العلمي، وتغيير نهج التعليم بما يتواكب مع الصناعة، وكذا مواكبته لاحتياجات السوق ايضا ، الي جانب ضرورة الاهتمام بالتعليم الصناعي وتفعيل دوره اكثر ، لتخريج شباب يشعلون خطة التنمية التي تتبناها الدولة .





واعرب عضو لجنة الصناعة عن تمنيه من الشباب الدارسين بالخارج بضرورة الاسراع في عمل هذه الورقة البحثية ، و المضي قدما في وضع اليات فعالة تسهم في توطين العديد من الصناعات المختلفة في مصر، لفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري بما يعود بالنفع علي الدولة من جهة ، وعلي المواطن من جهة أخري .





يشار إلي أنه في إطار فعاليات الندوة النقاشية التي انطلقت امس الثلاثاء، وينظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة وفي إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، لمناقشة المشاركة السياسية وتمكين الشباب، بدأ عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج – واقعيًا أوعبر تطبيق "زووم"- في التفاعل وتبادل الآراء ووجهات النظر وطرح رؤاهم وأفكارهم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخبراء "مصر تستطيع" بالخارج.





واهتم الشباب المصري الدارس بالخارج، من خلال نقاشاتهم، بمعرفة طرق الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما يؤكد نجاح هذه التجربة، وشعور الدارسين بالخارج أن هناك فرصة حقيقية للاستفادة من تجارب أعضاء التنسيقية، مطالبين بمدهم بالمادة الإعلامية الكاملة عن مصر وما يتم بها من إنجازات في مختلف الملفات، حتى يتمكنوا من المساهمة في الدفاع عن مصر خارجيا أمام أي محاولات لتشويه هذه الصورة.