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إغلاق ميناء البرلس 48 ساعة.. محافظ كفر الشيخ: تعرضنا لأمطار ثلجية في هذه المناطق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:28 م
أمطار ثلجية
أمطار ثلجية
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شيرين عادل
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،  إنهم تعرضوا لأمطار غزيرة تصل لثلجية وخاصة المناطق الشمالية التى تطل على البحر المتوسط  وحتى وسط المحافظة ونشأ عنها سقوط لعدة أعمدة كهربائية وأشجار لكن دون حدوث إصابات .

وأوضح  " نور الدين " ،   خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أنه تم اغلاق ميناء البرلس لمدة 48 ساعة؛ نتيجة ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار فى ميناء البرلس و دخول المياه لبعض الطرق  وتم التعامل مع المياه . 

وأشاد بأجهزة الحكم المحلى بالتعاون مع الحماية المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى وتواجدهم على مدار الساعة لإعادة الحياة لطبيعتها ولازالت الأمطار غيرة فى بعض مراكز كفر الشيخ .

وتابع أنه تم تصريف مياه الأمطار للترع والمصارف لتخفيض حركة المياه حتى تستوعب مجارى الصرف الصحى التصرفات الزائدة من الأمطار .

وأوضح أنه تم اجتياز الموجة من مؤشر  موجة الأمطار إلى حد ما ولكن فى فترة الظهيرة تعرضت المحافظة لأمطار ثلجية  ، وحدثت بعض الضرر للمساحات الزراعية ولكن لم نخطر حتى الآن بوجود تضررات كبيرة للزراعات بالمحافظات.
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