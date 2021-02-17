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محافظات

بسبب الرياح والطقس السيئ.. سقوط عمود إنارة وجزء من السور الحديدي لـ كوبري المظلات في شبرا الخيمة.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:38 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تسببت موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في سقوط باكيتين حديد، وعمود إنارة، من كوبري المظلات، التابع لحي غرب شبرا الخيمة، في اتجاه المؤسسة.


وقال مصدر بحي غرب شبرا الخيمة، إن مسئولي محافظ القليوبية تم على الفور إخطارهم، وتم التواصل مع هيئة الطرق والكباري لإصلاح العطل.

وأشار المصدر إلى أنه تم غلق الطريق الداخلي من كوبري المظلات إلى شبرا الخيمة حتى الانتهاء من العطل، منوهًا بأن لا يوجد خسائر بشرية، وجارٍ حاليا الإصلاح وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

من ناحية أخرى تسبب الطقس السيئ، وشدة الرياح، في سقوط شجرة كبيرة على الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها فى محافظة القليوبية دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومجلس المدينة؛ لرفع الشجرة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بمدخل كوبرى كفر الجزار بمدينة بنها.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة القليوبية اليوم، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فيما تابع رؤساء المدن بمحافظة القليوبية، أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار فى عدد من مدن ومراكز وأحياء المحافظة؛ وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ وما يصاحبه من سقوط أمطار بمدن المحافظة.

وقام اللواء سامى علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بمتابعة أعمال تصريف المياه في غرف تصريف الأمطار على الطريق الزراعي السريع.

كما تابع أعمال تسليك البلاعات فى الشوارع الرئيسية بالحى فى الوقت الذى تواجد فيه عمال النظافة لرفع المخلفات حتى لا تؤدي إلى انسداد الغرف.

وفى طوخ قامت أطقم الطوارئ وسيارات كسح المياه التابعة لمجلس المدينة برئاسة بسحب مياه الأمطار من أمام الأنفاق، فيما قام قسم النظافة بالمجلس برفع المخلفات وتنظيف فتحات تصريف المياه داخل نفق الشهيد محمد جمال الاكشر بمدينة طوخ مع استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمجلس بمتابعة الحالة العامة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

بسبب الرياح والطقس السيئ.. سقوط عمود إنارة وجزء من السور الحديدي لـ كوبري المظلات في شبرا الخيمة.. صور
بسبب الرياح والطقس السيئ.. سقوط عمود إنارة وجزء من السور الحديدي لـ كوبري المظلات في شبرا الخيمة.. صور
بسبب الرياح والطقس السيئ.. سقوط عمود إنارة وجزء من السور الحديدي لـ كوبري المظلات في شبرا الخيمة.. صور
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