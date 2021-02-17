طفل يتعرض للضرب حتى الموت على يد والديه وشقيقه

توفي طفل يدعى كوينز يبلغ من العمر 5 سنوات في مستشفى بغرب ولاية فيرجينيا؛ إثر تعرضه للضرب الشديد من قبل والديه وشقيقه الأكبر بغرض تربيته بأسلوب صحيح.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرورط" البريطانية، فإن الطفل الصغير تعرض للضرب الشديد حسب ما أوضح التقرير الطبي، مما أصابه بآلام شديدة وجروح غائرة لم يتحمل شدة آلمها ومات متأثرا بجراحه في المستشفى بعد حجزه 3 أيام.





وأوضح التقرير الطبي أن الطفل تعرض لكدمة شديدة في الرأس توضح أنه تعرض لضربة قوية؛ ومن ثم تم طرحه أرضا، وضربه مرة أخرى على رأسه، فقد لاحظ الأطباء وجود كدمتين في الجزء السفلي من رأسه.





وأشار التقرير الطبي الذي قدمته المستشفى للمحكمة، إلى أن الطفل تعرض لضربات متتالية على رأسه أدت إلى فقدانه الوعي، ولم يتمكن الأطباء من إيقاف النزيف الشديد الذي تعرض له.





اتهمت المحكمة والدي الطفل وشقيقه الأكبر بمحاولة قتله، إلا أنهم أنكروا وأكدوا أنه قام بضرب نفسه وحاول الانتحار، ولكن في حالة إثبات التهمة عليهم قد يتعرضون للسجن لمدة 15 عاما.



