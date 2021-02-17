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أحمد موسى: الداخلية تواجه موجة الطقس السييء من الشوارع وغرفة العمليات المركزية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:33 م
الداخلية تواجه موجة
الداخلية تواجه موجة الطقس السيء
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة وزارة الداخلية تواجه الأمطار وموجة الطقس السييء من الشوارع، موضحا أنه تم تفعيل غرف العمليات التابعة للوزارة؛ لمتابعة الحالة المرورية خلال موجة الطقس السييء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في جميع محافظات الجمهورية .

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   شبكة الطرق أصبحت مرتبطة بغرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج ".
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