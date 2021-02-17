التنمية الصناعية: الهيئة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المجمع الصناعي بالمحلة ..فيديو

أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن محافظة الغربية كانت أولى المحافظات التي تم طرح الوحدات الصناعية بها على مستوى 7 مجمعات بمختلف المحافظات؛ لكونها قلعة من قلاع الصناعة.
وأضاف "الزلاط"، في تصريحات متلفزة على فضائية "تن"، أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المشروع، وسوف توفر الهيئة الإمكانيات المتاحة من رخص بناء، وتشغيل وقروض مختلفة.
واختتم رئيس هيئة التنمية الصناعية، حديثه، بأن زيادة الإيجار ستكون ١٠٪ كل ٣ سنوات بدلًا من كل سنة بشكل خاص لمحافظة الغربية.
سلم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم، عقود تخصيص ١٦٨ وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، واللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والوفد المرافق.