التنمية الصناعية: الهيئة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المجمع الصناعي بالمحلة ..فيديو

أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن محافظة الغربية كانت أولى المحافظات التي تم طرح الوحدات الصناعية بها على مستوى 7 مجمعات بمختلف المحافظات؛ لكونها قلعة من قلاع الصناعة.





وأضاف "الزلاط"، في تصريحات متلفزة على فضائية "تن"، أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المشروع، وسوف توفر الهيئة الإمكانيات المتاحة من رخص بناء، وتشغيل وقروض مختلفة.





واختتم رئيس هيئة التنمية الصناعية، حديثه، بأن زيادة الإيجار ستكون ١٠٪ كل ٣ سنوات بدلًا من كل سنة بشكل خاص لمحافظة الغربية.



