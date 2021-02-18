مدرب فريق تويوتا الياباني يرصد رحلة كفاحه لـ"صدى البلد".. ويكشف الفارق مع الكرة المصرية

محمد راضي هو لاعب كرة قدم سابق، في نادي الداخلية، وخريج كلية تربية رياضية "قسم كرة القدم".





هو أول مدرب كرة قدم مصري معتمد من الاتحاد الياباني لكرة القدم، وحاصل على دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من إسبانيا، ويحق له بها العمل كمدرب في إسبانيا وفي جميع أنحاء أوروبا.







راضي يعمل حاليا مدرب لفريق كرة القدم الأول لنادي "تويوتا" الياباني، كما أنه مشرف على الفئات العمرية المختلفة بالنادي.







وحاور موقع "صدى البلد" المدرب المصري محمد راضي المُقيم باليابان.. وإليكم في السطور التالية نص الحوار:







في البداية كيف سافرت إلى اليابان وبدأت العمل مع فريق تويوتا الياباني؟







- أنا كنت لاعبا في نادي الداخلية وحدثت إصابة أبعدتني عن الملاعب (كسر في الترقوة)، وكان أخي يعمل في مجال السياحة باللغة اليابانية، واستهوتني اللغة اليابانية والتعامل مع هذا الشعب الراقي عن قرب، والتحقت بالمركز الثفافي الياباني التابع للسفارة في مصر، وتعلمت اللغة وانتقلت للعيش والاستقرار في اليابان.







وحينما كنت أعمل لم أنسِ معشوقتي كرة القدم، وأتيتحت لي الفرصة، ولعبت في دوري مثل دوري الشركات لبعض الأندية، وبعد فترة من اللعب أصبت بقطع في الرباط الصليبي، وأجريت عملية جراحية.







وبدأ أبنائي ممارسة كرة القدم في نادٍ ياباني، وعندما علم مدربو النادي الذي يتدرب فيه ابنائي إنني كنت لاعبا سابقا، طلبوا بأن أكون مساعدا لهم، ومن ثم انتقلت بعد ذلك لعدة أندية، إلى أن جئت لنادي "تويوتا".







حصلت على رخصة التدريب المعتمدة من الاتحاد الياباني باللغة اليابانية ثم دبلومة التكوين لمدرب كرة القدم من إسبانيا، وأصبحت مدرب كرة قدم في الفريق الأول لنادي تويتا ومشرف على كرة القدم بالقطاعات السنية المختلفة.







لماذا فضلت الرحيل للعمل في مجال التدريب باليابان عن العمل في مصر؟







أنا مقيم في اليابان الآن ولا أمانع العمل في مجال التدريب بمصر، إن وجدت الفرصة التي تحقق ما أتمناه على المستوى التدريبي.







ما الفوارق في كرة القدم المصرية واليابانية، والفارق بين اللاعب المصري والياباني؟







اللاعب المصري مهاري بالفطرة لكن ينقصه اللياقة البدنية العالية والسرعة في الأداء، ولنا خير مثال محمد صلاح لاعب ليفربول، عندما اهتم بهذه النقاط أصبح من بين أفضل 10 لاعبين في العالم بالسنوات الأخيرة.







اليابانيون يحاولون اكتساب المهارات ويهتمون بالناحية البدنية العالية والسرعة في الأداء للفريق ككتلة واحدة.







- لماذا لا يوجد محترفين مصريين في اليابان؟







أعتقد أن اللغة هي العائق، وكذلك أن اللاعب المصري يبحث عن اللعب في دوريات الخليج إذا كان سينضم لأندية في آسيا.







- هل هناك من يشجع ويشاهد الكرة المصرية أو العربية من اليابان؟







أعتقد أن مشاهدة اليابانيين لكرة القدم المصرية والعربية يكون بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم للأندية.







- ما هو النادي صاحب الشعبية الأكبر في اليابان.. الأهلي أم الزمالك؟







الأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر هنا في اليابان بمناسبة تواجده أكثر من مرة في بطولة العالم للأندية.







- بمناسبة الأهلي كيف تابعت مشاركة الأهلي الأخيرة في كأس العالم للأندية، وبرأيك ما هي نقاط القوة والضعف التي يمتلكها الفريق في الوقت الحالي؟







نقاط قوة الأهلي في بطولة العالم الأخيرة كانت تمكن في التفاهم والانسجام بين اللاعبين مع العلم أن أكثرهم لاعبين جدد، وكانوا قادرين على تنفيذ المهام التي أعطها لهم المدرب القدير بيتسو موسيماني.







أما بالنسبة لنقاط الضعف، كانت في مسألة إنهاء الهجمات، وكذلك قلة الخبرة عند بعض اللاعبين، ولكن بالرغم من ذلك نجح الفريق في تحقيق الميدالية البرونزية، وهو إنجاز بكل المقاييس، والخبرة ستزداد عند اللاعبين في البطولات القادمة.







أخيرا إذا كان هناك ناديا في مصر ترغب في أن تشرف على قطاعات الناشئين به من أجل تأسيس جيل قوي.. فمن يكون هذا النادي؟







بالتأكيد سيكون أحد الأندية التي يوجد فيها استقرار، ويكون ناديا تستطيع أن تحرز معه نتائج جيدة، مثل النادي الأهلي، وأيضا نادي المقاولون وبالطبع الزمالك والإسماعيلي إذا كان هناك استقرار بداخلهما.







يوجد أيضا أندية أعطت الدوري المصري قوة بالاستقرار الرياضي به، مثل إنبي وسيراميكا كليوباترا، وأظن معظم أندية الشركات يوجد بها الاستقرار.