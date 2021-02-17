الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد

تواصل مديرية أوقاف أسوان اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس” كورونا المستجد” .





وأكدت الأوقاف أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وطهارتها دليل على حب الله ورسوله ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ لاستقبال عمارها مساهمة فعلية في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء .









وأكد القطاع الديني بالوزارة: أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف امتنَّ الله عز وجل – به علينا ، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا ،استجابة لقول الله عز وجل : ” يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ” ، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.



