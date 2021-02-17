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ديني

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:48 م
الأوقاف تواصل حملتها
الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد
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عبد الرحمن محمد
تواصل مديرية أوقاف أسوان اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس” كورونا المستجد” .

 وأكدت الأوقاف أن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها وطهارتها دليل على حب الله ورسوله ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ لاستقبال عمارها مساهمة فعلية في الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء .


وأكد القطاع الديني بالوزارة: أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف امتنَّ الله عز وجل – به علينا ، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها في أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا ،استجابة لقول الله عز وجل : ” يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ” ، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.

وأكدت أوقاف أسيوط :أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية في هذه المرحلة دليل على صدق الإيمان ، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا ، فالإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ، كما يدعو إلى حماية النفس البشرية من كل مكروه وسوء، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، سائلين الله- جل في علاه – أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
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