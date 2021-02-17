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محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. انهيار مئذنة مسجد في قرية بالسنبلاوين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:52 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تسبب سوء الاحوال الجوية والامطار الغزيرة التي ألمت بقرى ومدن محافظة الدقهلية فى انهيار مئذنة مسجد تحت الإنشاء بقرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين يصل ارتفاعها نحو 45 مترًا التى انهارت على احد المنازل المجاوره لها وتسبب في انهيار أجزاء منه.

وكان أهالي القرية انتهوا منذ ايام من بناء المئذنة بمسجد مازال تحت الانشاء أقامها الأهالي بالجهود الذاتية ولم تكتمل امنيتهم بعد الانتهاء من بناء المئذنه التي انهارت اليوم بسبب الطقس السئ والرياح الشديدة.

وأكد المتولى عبد العال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ان الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية وسقطت المئذنه عل ارض زراعيه مجاوره للمسجد فيما انهار جزء منها على جزء من عقار مجاور للمسجد .

وأضاف انه قرر عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى صلاحية المبنى كاملا وقيام اللجنة بمعاينة المئذنة لعمل تقرير بسبب انهيارها التام.

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