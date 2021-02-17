تونس تحارب الإرهاب.. القبض على عنصر تكفيري ينتمي لداعش

نجحت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني في تونس من كشف وإيقاف عنصر تكفيري.





وذكرت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في بيان لها أن ذلك جاء في عملية استباقية نوعية وفنية عالية الدقة إثر توفر معلومات استخباراتية.





وبينت أن العنصر التكفيري ينشط افتراضيا انطلاقا من تونس عبر تطبيقات الكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر الجهادي.





وأفادت بأن العنصر التكفير، اعترف بمبايعته لما يسمّى بتنطيم "داعش" الإرهابي (بعد انسلاخه عن تنظيم القاعدة) وباضطلاعه بخطة "مسؤول الجناح الإعلامي" لذات التنظيم.





كما اعترف العنصر التكفير بحسب البيان بانخراطه في إطار ما يعرف بـ "الجهاد الالكتروني" للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لفائدة التنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية.





فيما كشف عن تلقيه تدريبات حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية على شاكلة "الذئب المنفرد".