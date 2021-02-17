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توك شو

بعد العاصفة الثلجية.. الاسكندرية تكشف حقيقة غرق مناطق بها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:43 م
عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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شيرين عادل
قال اللواء محمود نافع ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، إن المحافظة تعرضت لكميات كبيرة من الأمطار والعواصف الثلجية وتم التعاون المسبق مع هيئة الأرصاد الجوية وأصبح لديهم توقع لهذه الموجات.

وأوضح  " نافع "،  خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن موجة الأمطار بدأت بالمحافظة فى الرابعة فجرأ منذ أمس الثلاثاء وزادت حدتها لأمطار غزيرة ثم ثلجية وتم التعامل معها بنشر الوحدات فى أنحاء المحافظة وعدم تعرض أى منطقة أو حى ب الغرق. 

وأشار إلى أنه استمر سقوط الأمطار الغزيرة  حتى الآن فى مناطق العجمى ، العامرية ، لافتأ ان ارتفاع موجة البحر يمتد حتى الكورنيش وتم التعامل معه بأجهزة الأحياء لافتأ لوجود 4 مناطق بالمحافظة توجد بها فروع لهيئة الأرصاد الجوية يتم التنسيق معها حول استقبال نشرات الأخبار.

وتابع أن مناطق العامرية والعجمى كانت من أكثر المناطق تضررا بموجة الامطار لافتا  أنه تم تصريف مياه الأمطار للترع والمصارف لتخفيض حركة المياه حتى تستوعب مجارى الصرف الصحى التصرفات الزائدة من الأمطار.


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