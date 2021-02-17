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تعليم

صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفي الجامعي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:00 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  اليوم ، قرارًا بصرف مكافأة 500 جنيه لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين بجميع كليات ووحدات الجامعة وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني.  

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة،  ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلي أسرهم،  وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي نظرا لسوء الأحوال الجوية. 

وأشار رئيس الجامعة أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ،  والرعاية المركزة،  وغرف العمليات،  إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة،  وتواجد كل التخصصات الطبية،  وفريق التمريض على مدار اليوم،  ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي. 

ووجه الدكتور منصور حسن،  بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بني سويف،  والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري،  أو لإجراء كافة العمليات الجراحية،  أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة. 
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