أحمد موسى يمازح مراسل الإسكندرية: سقعان؟.. والأخير: مين قال الجو برد

قال مراسل قناة "صدى البلد" إلى محافظة الإسكندرية، إن الاسكندرية تشهد امطارا غزيرة ورياح شديدة تسبب في برودة الجو.





وأضاف مراسل برنامج "على مسئوليتي" في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد": "لم نشهد زحاما او تعطل الحركة المرورية في الاسكندرية اليوم بسبب موجة الطقس السييء".





وتابع مراسل "على مسئوليتي": "تم إغلاق أعمدة الإنارة على الكورنيش لحماية ا لمواطنين المارة بسبب هطول الأمطار بغزارة".





ومازح الإعلامي أحمد موسى مراسله قائلا: "سقعان ولا حاجة"، ورد المراسل قائلا: "لا مين قال إن الجو برد أحدثكم من أهدى مكان في العالم".





و قال الإعلامي أحمد موسى:" ثلوج سقطت على منطقة سانت كاترين والتي تعتبر من أبرد المناطق في مصر نظرا لطبيعتها الجغرافية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في كافة محافظات الجمهورية .





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج ".