ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يمازح مراسل الإسكندرية: سقعان؟.. والأخير: مين قال الجو برد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
 قال مراسل  قناة "صدى البلد" إلى محافظة الإسكندرية، إن الاسكندرية تشهد امطارا غزيرة  ورياح شديدة تسبب في برودة الجو.

وأضاف مراسل برنامج "على مسئوليتي" في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة "صدى البلد": "لم نشهد  زحاما او تعطل الحركة المرورية في الاسكندرية اليوم بسبب موجة الطقس السييء".

وتابع مراسل "على مسئوليتي": "تم إغلاق أعمدة الإنارة على الكورنيش لحماية المواطنين المارة بسبب هطول الأمطار بغزارة".

 ومازح الإعلامي أحمد موسى مراسله قائلا: "سقعان ولا حاجة"، ورد المراسل قائلا: "لا مين قال إن الجو برد أحدثكم من أهدى مكان في العالم".

وقال الإعلامي أحمد موسى:"  ثلوج سقطت على منطقة سانت كاترين والتي تعتبر من أبرد المناطق في مصر نظرا  لطبيعتها الجغرافية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في كافة محافظات الجمهورية .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بها أعلى جبال وأندر النباتات.. طبيعة خلابة ومزارات مهملة في سانت كاترين

ثلوج وأمطار ورياح شديدة.. لبنان تتعرض لموجة طقس شديد البرودة

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

السحلب المشروب الرسمي.. أحمد موسى: رجال المرور متواجدون في الشارع رغم برودة الجو

حلوة في الشتا.. أحمد موسى: الامواج ارتفعت 6 متر بالإسكندرية.. فيديو

سانت كاترين تسجل 2 درجة تحت الصفر.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني

رجل يزرع كاميرا مراقبة في غرفة نومه ليكتشف الصدمة

24 انهيارا داخليا في عدة منازل بالإسكندرية.. وحالة وفاة

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

فيديو جراف.. لن تتوقعوا سعرها.. كيف تهشمت سيارة عمرو أديب

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني