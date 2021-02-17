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حوادث

شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
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قسم الحوادث
حصل صدى البلد على الصور الاولى لحريق ضخم التهم منفذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بمنطقة السيدة زينب.


وقال أحد شهود العيان إنه مع اقتراب الساعة من السادسة مساء اليوم الاربعاء فوجئوا بتصاعد النيران من داخل المنفذ المتواجد بجوار مسجد وقسم شرطة السيدة زينب، وبدأت في الانتشار سريعًا، ولم يتمكن الأهالي والعاملون به من السيطرة عليها.


وكان قد شب حريق ضخم بمنفذ «أمان» لبيع المنتجات الغذائية، التابع لوزارة الداخلية بالقرب من قسم شرطة السيدة زينب نتيجة ماس كهربائي، وتسبب في تفحم كل مكونات المنفذ.


وتم توجيه سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ وتبين ان ماسا كهربائيا شب في لافتة وأحدث الحريق والتهمت النيران المنفذ.
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب
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