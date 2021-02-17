شاهد.. الصور الأولى لتفحم منفذ «أمان» بالسيدة زينب

حصل صدى البلد على الصور الاولى لحريق ضخم التهم منفذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بمنطقة السيدة زينب.









وقال أحد شهود العيان إنه مع اقتراب الساعة من السادسة مساء اليوم الاربعاء فوجئوا بتصاعد النيران من داخل المنفذ المتواجد بجوار مسجد وقسم شرطة السيدة زينب، وبدأت في الانتشار سريعًا، ولم يتمكن الأهالي والعاملون به من السيطرة عليها.









وكان قد شب حريق ضخم بمنفذ «أمان» لبيع المنتجات الغذائية، التابع لوزارة الداخلية بالقرب من قسم شرطة السيدة زينب نتيجة ماس كهربائي، وتسبب في تفحم كل مكونات المنفذ.







