أحمد موسى يوجه التحية والشكر لـ رجال ترميم الآثار: يعملون في الطقس السيئ

أكد الإعلامي أحمد موسى، ضرورة توجيه الشكر إلى رجال الآثار وترميم الآثار الذين يقومون بأعمال الترميم في الميادين مثل تمثال سعد زغلول في الأوبرا رغم برودة الجو والطقس السيئ.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الدولة تقوم بترميم التماثيل المتواجدة في الميادين من أجل استعادة الصورة الجميلة للآثار المصرية".





وقال الإعلامي أحمد موسى "ثلوج سقطت على منطقة سانت كاترين والتي تعتبر من أكثر المناطق برودة في مصر نظرا لطبيعتها الجغرافية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى "البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في كافة المحافظات".





واختتم الإعلامي أحمد موسى "في ناس بتشتغل، وفي ناس واقفة في الشارع عشان تنظم المرور، وفي ناس متواجدة على الحدود من أجل حماية حدود مصر، وهم متواجدون في سانت كاترين، ومناطق جبلية بها ثلوج".



