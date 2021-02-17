اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات جديدة.. تعرف عليها

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد مجاهد تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.









وقررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.









وقررت اللجنة تشكيل وفد من أعضاء اللجنة الثلاثة لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المقرر اقامتها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل وتتضمن انتخابات مجلس الفيفا المرشح لها المهندس هاني أبو ريدة.









وأحالت اللجنة الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة للإدارة القانونية للاتحاد لدراسته والعرض على اللجنة.









وتم تحديد يوم السبت الموافق 27 فبراير الحالي لتكريم النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الوسط الرياضي.









وقررت اللجنة اعتبار جلستها ممتدة إلى يوم الأحد المقبل.