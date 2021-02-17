شكرًا يا غالي على العزومة.. كارمن سليمان وزوجها في منزل حسين الجسمي

غردت الفنانة كارمن سليمان، بصور جديدة، تجمعها مع كل من زوجها الملحن مصطفى جاد، والفنان حسين الجسمي، عقب حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر في الصور، كل من كارمن سليمان ومصطفي جاد بلوك كاجوال بسيط، من داخل منزل حسين الجسمي، الذي يرتدي عباءة باللون الأبيض، عقب الانتهاء من عزومة أكل.

ودشنت كارمن سليمان علي الصور، كاتبة: "شكرًا يا غالي على العزومة الجميلة اتبسطنا جدا اننا شفناك و ربنا يديم الصداقة و المحبة بيننا دايمًا".

وحققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.