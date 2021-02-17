بورسعيد دخلت الفريزر.. اللواء الغضبان يحذر أهالي المحافظة من موجة الثلوج

قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تعرضت منذ أمس الثلاثاء، وحتى الآن ، لموجة أمطار غزيرة ، وصلت لحد الثلوج ، وتم التعامل والاستعداد بغرف عمليات لكافة الأحياء للتغلب على الطقس السييء.





ونصح "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية ، اليوم الأربعاء ، ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أهالي المحافظة بالتزام المنازل؛ تجنبا للتعرض للطقس السييء خاصة مع وصول درجة الحرارة فى الوقت الحالى 2 درجة مئوية .





وأشار إلى أن المحافظة قامت بتدشين وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتنمية المحلية أيضأ لافتأ إلى أن المحافظة سباقة فى هذا الملف بالتعاون مع المختصين.





وتابع بتشكيل وحدات فى الأحياء ومدينة بور فؤاد بالتعاون مع المجلس القومى للسكان والمرأة لحصر أكثر المناطق زيادة سكانية ومنها حى الزهور والضواحى بالإضافة لزيادة الوعى فى حى الجنوب.