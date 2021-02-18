معلومات غريبة.. صاحب رحلة الحمار يحكي قصته لـ صدى البلد .. شاهد

بعد 13 يومًا من رحلته وفي نطاق محافظة المنيا قال بهاء الدين علي محمد والمعروف اعلاميا بـ"بهاء العمدة" ان رحلته بدأت من محافظة الجيزة يوم 4 فبراير الجاري راكبا "حماره" لكي يوثق عادات وتقاليد مدن وقرى الصعيد الى جانب توثيق المعلومات عبر الجلسات المسائية من خلال سيره بطريق القاهرة- أسوان الزراعى لأنه ي قف عند كل قرية ي قضي فيها ليلته مع الناس للتعارف عليهم ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم المختلفة وتوعية المواطنين بالتمسك بالعادات والتقاليد والأصول.





وأشار بهاء إلى أن الرحلة ليست ترفيهية ولا مغامرة بل هي رحلة لجمع المعلومات ومعرفة الثقافة المصرية واللهجات المختلفة التى يتحدث بها أهل الصعيد.





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وأضاف أنه اصطحب معه سيارة 7 راكب بسائق خاص بها كل مستلزمات ومتطلبات الرحلة من ماكل وملبس ومشروب ومستلزمات أخرى واكل للحمار وكل هذا على نفقته الخاصه.





قال بهاء الدين أنه يعشق الجلباب البلدى ورفض أعمال كثيرة لأنها ترفض ارتداء الجلباب وتعرفت على الموروثات ومنها الثأر الذى يجب أن تتشابك فيه كل الأطراف من أجل نزعه تماما من صعيد مصر، ولاحظ أن المرأة فى الصعيد الآن يختلف وضعها تماما عن ذى قبل وفكرة الولد ليست موجودة ولا سيما فى المحافظات الثلاثة التى زارها حتى الآن .





وأضاف أنه تعرض لانتقاد كبير حول الرحلة الشاقة التى تتجاوز 900 كيلو متر من الجيزة لأسوان من أجل الحمار، كيف ذلك والحمار يقطع فى اليوم مسافة 25 كيلو متر فقط وهذا معدل طبيعى للسير، ولفت بأن الأهالى قاموا باحضار طبيب بيطرى وقع الكشف على الحمار وأكد أنه بصحة جيدة . مشيرا إلى ان استخدامه "الحمار" في رحلته ليس عيبا أو حراما" فالحمار وسيلة مواصلات من قديم الزمان والحمار خلق ليكون وسيلة مواصلات ويقضي حوائج الناس.





كما أنه يقلد أجداده اللي كانوا بيستخدموه في الماضي في السفر والتنقل بين المحافظات كما أنه اعتبره مدخل لأهل القرى لكي يستطيع التحدث معهم وسماع قصصهم، وهو وسيلة مواصلات قديمة ومشروعه، و قال العمدة إن رحلته قد لا تتوقف عند الصعيد هناك دعاوى لاستكمال الرحلة فى الوجه البحرى.





واستطرد إن أجمل ما شاهده فى قرى الصعيد هو الكرم، خاصة الفقراء منهم وجدت لديهم كرم منقطع النظير، مضيفا أن هناك عادات كادت تختفى أتمنى أن تعود من جديد وهو واجب العزاء ومشاركة الأهل والجيران فى مواساة أهل المتوفى ففى سوهاج يتم تقديم الطعام لأهل المتوفى مده العزاء وفى المنيا يقدمون السجائر والشاى والسكر.





وتابع أنه يسير بالنهار ويستريح بالليل، ويكمل مسيرته في صباح اليوم التالي ليكشف خلال رحلته قصص وحكايات قرى ومدن محافظات الصعيد





وأشار إلى أن الرحلة عبر استقلال "الحمار" تجعله يتعرف أكثر على كل الأحداث والتفاصيل والعادات والتقاليد بدقة وتأنٍ.





وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الأهالي لا يعلمون معاني أسماء بلدانهم قائلا "عندما كنت في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة سألت الناس ما معنى أبو النمرس اجابوني انها تعني المدينة التى هزمت العفريت وعندما بحثت في الكتب والمراجع وجدت ان مدينة ابو النمرس تعنى مدينة" العشق والحب ". باللغه الهيروغليفيه وتعلمت في مدينة الجيزة أشياء منها أن الناس لديهم ما يسمى "بالراكية" اى "الموقد بالخشب والحطب" وأهل بنى سويف لديهم كلمة "ليش" اما أهل المنيا لديهم كلمة مشهورة جدا وهي "كه".





واشار الصعيدي الى انه اذا قدر الله أن يمد في عمره سيعود إلى القاهرة على متن مركب خاص من محافطة أسوان الى القاهرة مرة أخرى وليس" بالحمار " بعد أن يكون قد جمع كل ما يريده من معلومات وعادات أهل الصعيد ليبدأ في روايتها والاستفادة منها.





يذكر أن العمدة بهاء الصعيدي من أبناء محافظة سوهاج وخريج جامعة 6 أكتوبر وعمل محررًا صحفيا بإحدى الصحف.



