فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: الحاسد ساخط على حكم الله وقسمته بين خلقه.. الإفتاء: الشماتة بالحوادث والموت ليس خلقا دينيا ولا إنسانيا.. دعاء الطقس السيئ.. ورمضان عبد المعز يطالب بترديده

حكم الجلوس على المقابر والمشي عليها

هل يجوز أن أتمنى الموت لمن ظلمنى؟









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:





حكم الجلوس على المقابر والمشي عليها ؟.. قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.





أضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما حكم زيارة النساء للمقابر لأن هناك سيدة قالت لأمى لا تجلسي على المقابر؟»، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».





وأشار الى أنه لا حرج من زيارة النساء للمقابر ولكن بشرط أن نتأدب بآداب الإسلام فلا صراخ ولا عويل ولا بكاء بصوت وعندما نذهب لزيارة المقابر فعلينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.





وتابع قائلًا "انه يجب عندما نجلس بجوار المقبرة نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو اننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا الى القبر ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب ان يفعله من بعدنا معنا عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى الدعاء ونكثر من قراءة القرآن".





الشماتة بالمصائب





قالت دار الإفتاء، إن الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير –ومنها الحوادث والموت-؛ ليس خُلُقًا إنسانيًا ولا دينيًا.





وأوضحت الدار عبر الفيسبوك : الشامت بالموت سيموت كما مات غيره، والله تعالى قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين في غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس} [سورة آل عمران: الآية 140]. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذي. فالشماتة والتشفِّيَ في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيًّا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، فعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفَرَح والسرور.









هل يجوز أن أتمنى الموت لمن ظلمنى؟

هل يجوز ان أتمنى الموت لأحد ظلمنى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





ورد عبدالسميع، قائلًا: "إن من ظُلم فمن الأفضل أن يدعو الله أن يأخذ له حقه، ويداوم على هذا الذكر فهذا أفضل من الدعاء على الميت".





دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي من هم في الشوارع والطرقات وعلى الحدود، ممن يعملون ويحرسون الحدود، قائلًا: "الأمن اللى بيحرس العمارات وجنودنا اللهم ارزقهم الخير والبركة والتدفئة واربط على قلوبهم واحفظهم من كل مكروه.. الناس دى ليها الجنة على كدا".





وناشد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال لقائه على "دي إم سي"، الجميع، أن يدعوا الله عز وجل بأن يجعل موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الآن خيرًا للجميع وأن يبعد عنا شرها، وعلى القادرين مساعدة المحتاجين.





وتابع:" نقول اللهم نسألك خير ما في الريح القادمة والفرج والرزق وأبعد عنا شرها "، لافتًا إلى أن كل أمر المسلم خير أن أصابه خير شكر وأن أصابه مكروه صبر، مضيفًا:"علينا أن نحمد الله ونشكره وعلينا التصدق في مثل هذه الأوقات على غير القادرين..الناس في الشوارع وعلى أبواب العقارات والذين على الحدود وهم بلا مأوى لهم الجنة ".





وأضاف "بص حوليك إذا كنت أنت قافل البيت عليك وعندك بدل الدفاية تلاتة ومش عاوز تتحرك.. غيرك بلا مأوى.. عينك عليهم شوية.. هتقولى أنا معرفهمش هقولك فيه مؤسسات لديها معلومات كاملة عن هؤلاء في كافة القرى والنجوع.. ابحثوا عنهم ولابد أن نغبر أقدمنا في سبيل الله عز وجل".





سخط الحاسد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب علينا أن نعلم أن الرضا بالله وبشرعه وبرزقه وبفعله؛ هو الغنى الحقيقي، وإن كان فاعله فقيرًا لا يأبه به غير معروف بين الناس، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ {يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله، قال إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ثم سألني عن رجل من قريش فقال هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله.. قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل، قال ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال هل تعرف فلانا؟ فقلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت قد عرفته يا رسول الله، قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت هو رجل مسكين من أهل الصفة، قال هو خير من طلاع الأرض من الآخر.





وأضاف على صفحته عبر الفيسبوك: قلت يا رسول الله أفلا يعطى بعض ما يعطى الآخر؟ فقال إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة}. [رواه النسائي وابن حبان] والسخط لحكم الله مهلكة عظيمة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: {فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط}، وكذلك جاء في الحديث القدسي: {من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليعبد ربا سواي}.





وقال إن من أبرز الأدلة على حدوث السخط هو الحسد، فالحاسد في الحقيقة ساخط على حكم الله وساخط على قسمة الله سبحانه وتعالى بين خلقه، فالحاسد عدو نعم الله تعالى لأنه يطلب زوالها ممن نالها، وهو من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن في الحسد من الأخطار الاجتماعية وتفكك المجتمع ما فيه، ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين من كل مرض وخبث يصيب قلوبنا ونفوسنا.







