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رياضة

موسيماني يستعرض مهاراته في كرة السلة ويتحدى فريق الأهلي.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو يوضح مهارات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في كرة السلة،  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وظهر موسيماني في الفيديو وهو يلعب كرة السلة بإحدى الصالات الرياضية، متحديا اللاعبين بمهارة عالية، في حالة من التميز مع رياضة أخرى جديدة.

 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من عشاق القلعة الحمراء، مشيدين بمهاراته العالية.

 

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اخر لقائته الصحفية سعادته بفوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة.

 

وقال موسيماني إن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.

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