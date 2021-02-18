جامعة حلوان: إعادة فتح المكتبات للطلاب في الترم الثاني بإجراءات احترازية

أعلنت المكتبة المركزية بجامعة حلوان ، إعادة فتح المكتبة ومكتبات الكليات للإطلاع من قبل طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا مع انطلاق الدراسة في الترم التاني مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .





اقرأ أيضا :





وأشارت جامعة حلوان الى استمرار المكتبة فى تقديم خدمة الإفادة و إستلام الرسائل و إخلاء الطرف فقط .





وكانت المكتبة المركزية بجامعة حلوان ، قد اعلنت أنه في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرصًا على صحة وسلامة كافة الطلاب والباحثين فقد تقرر عدم إتاحة المكتبة المركزية ومكتبات الكليات للإطلاع حاليا من قبل الطلبة والدراسات العليا.





جدير بالذكر ، ان المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.





اقرأ أيضا :





وناقش الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.





2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.





3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.





4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.





6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



