ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

24 انهيارا داخليا في عدة منازل بالإسكندرية.. وحالة وفاة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:41 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية في الإسكندرية لم تتعطل دقيقة واحدة، على الرغم من غزارة الأمطار .

وأضاف  محمد الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإسكندرية تشهد رياحا شديدة، ولدينا 24 انهيارا داخليا في المنازل، بسببها، ومنها سقوط سلم او شرفة وسقوط 4 أعمدة وبعض اللافتات الإعلانية، وتوجد حالة وفاة واحدة".

 وتابع محمد الشريف :"  كل الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لتسهيل حركة المرور ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي يتابعون أي تجمعات الأمطار ".

 وأكمل محمد الشريف:"   هناك ارتفاع في الأمواج وصل لـ 6 أمتار بسبب موجة الطقس السيئ، مضيفا:" نضطر لقطع الكهرباء في بعض الشوارع لمنع حدوث أي ماس كهربائي ".

واستطرد محمد الشريف:" نحذر المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات المعدنية  او العقارات الصادر بشأنها قرارات إزالة"، مضيفا:" كميات تجمعات الأمطار المتساقطة لم تشابه كميات الأمطار التي شاهدناها في فترات سابقة  بسبب تجهيزات المحافظة للتعامل الفوري معها".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في الإسكندرية.. مطر ورياح وتعطيل دراسة وحريق بالجمرك

محافظ الإسكندرية: نوة قاسم انتهت وارتفاع الموج فى البحر وصل إلى 6 أمتار

محافظ الإسكندرية: لا تعطيل للدراسة غدا وكمية الأمطار زادت 10 أضعاف

ترشيحاتنا

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

بورسعيد دخلت الفريزر.. اللواء الغضبان يحذر أهالي المحافظة من موجة الثلوج

بعد الأمطار والثلوج.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الصقيع وارتفاع درجات الحرارة

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

تراجع 10 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني