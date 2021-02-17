24 انهيارا داخليا في عدة منازل بالإسكندرية.. وحالة وفاة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الحركة المرورية في الإسكندرية لم تتعطل دقيقة واحدة، على الرغم من غزارة الأمطار .





وأضاف محمد الشريف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإسكندرية تشهد رياحا شديدة، ولدينا 24 انهيارا داخليا في المنازل ، بسببها، ومنها سقوط سلم او شرفة وسقوط 4 أعمدة وبعض اللافتات الإعلانية، وتوجد حالة وفاة واحدة".





وتابع محمد الشريف :" كل الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لتسهيل حركة المرور ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي يتابعون أي تجمعات الأمطار ".





وأكمل محمد الشريف:" هناك ارتفاع في الأمواج وصل لـ 6 أمتار بسبب موجة الطقس السيئ، مضيفا:" نضطر لقطع الكهرباء في بعض الشوارع لمنع حدوث أي ماس كهربائي ".



