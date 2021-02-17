الفهلوة تسيئ للمهنة.. عم حسن حدوتة مصرية يحلم ببناء مدرسة للسباكين | فيديو

يعتبر الأسلوب الراقى والملابس الأنيقة هي الأساس لمظهر أي عامل لذلك أطلقوا عليه أشيك سباك فى مصر، إنه "عم حسن" الذي يعد من اقدم العاملين فى مهنة السباكة ولكنه أثار اندهاش الناس بسبب ارتدائه للبدل والكراڤت فى العمل، بالإضافة إلى أسلوبه الراقى الذى يتحدث عنه الجميع.





ومن حبه فى مهنة السباكة أعرب عم حسن عن رغبته الكبيرة فى إنشاء مدرسة للمهنة وتعليم المهتمين بالمهنة أصول التعامل والأسلوب الراقى واخراج سباكين محترفين فى المجال.





ويقول عم حسن كامل لـ صدى البلد إنهم أطلقوا عليه أشيك سباك لمظهره لأنه دائما ما يرتدى بدلة وكراڤتة وعند ذهابه للعمل يذهب بها ويغير ملابسه فى مكان العمل فالمظهر الجميل مطلوب لراحة الناس والعين.





وتابع حديثه، قائلاً: "إنه بدأ العمل فى المهنة بعد والده حيث تعلمها منه وعشقها وأسلوبه المتحضر جعل عليه الطلب كثيرا.





وأعرب عن تمنياته بإنشاء مدرسة للسباكين لتعليم الصنايعية أصول المهنة وأصول التعامل مع الزبائن وحتى تكون هناك فرصة كبيرة لكل شخص يرغب في اكتساب مهنة بان يتعلم فى المدرسة ويمارس المهنة بحرفية كبيرة و هذا ما تعمل عليه الدول الاخرى التي تقوم بإنشاء مدرسة لتلك المهن.



