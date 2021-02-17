نشأت الديهي : يجب وقف الإنفجار السكاني لإفساح الطريق أمام قطار التنمية..فيديو





واضاف الديهي: لابد من وضع حد للإنفجار السكاني الذي يحدث حتى يكون هناك تنمية حقيقية مشيرا الى ان ذلك سيساعد على التطور والتنمية من أجل تقدم الدولة المصرية.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم: مشكلتنا الأساسية الإنفجار السكاني مؤكدا ان الرئيس السيسي أكد بالأمس على ضرورة وضع حلول من أجل التنمية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلا: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 الاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".

أكد الإعلامي نشأت الديهي أنه يجب أن يتوقف قطار الإنفجار السكاني الذي يحدث بمصر مؤكدا أن ذلك سيساعد على انطلاق قطار التنمية بالدولة.