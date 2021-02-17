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تنظيم النسل جائز.. الإفتاء: الإنجاب بكثرة يعيق التنمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:35 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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شيرين عادل
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار مؤسسة مهتمة بالتوعية الدينية في مجال الإفتاء، وإيمانا بهذا المنطلق فإنها توجه المواطنين للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية. 

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية اليوم، الأربعاء، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهاشتاج الذي أطلقته دار الإفتاء "تنظيم النسل جائز"، كان يهدف إلى التوعية بأن كثرة الإنجاب يعيق حركة التنمية، ولابد من وجود مشاركة للاعتناء بالنسل، وضرورة ترشيد الإنسان نسله.

وأشار إلى أن ما يتداول من بعض المواطنين على ضرورة الإنجاب بكثرة دليل على عدم الوعي، ووجود بعض المتطرفين يريدون استغلالهم، لافتًا إلى أن الرسول أحبنا أمة قوية، ولابد من الوعى والنظر للأحاديث القوية ووجود مسئولية للأجيال القادمة. 

وأكد  أنه القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل. 

وتابع أنه طالما تخلق جنين فى رحم الأم لا يجوز التدخل فى إزالة أو إجهاضه، ولكن ندعو ما قبل تخليق هذا الجنين ونتخذ الأسباب للتنظيم. 

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