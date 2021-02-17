البيئة: انخفاض نسبة الملوثات في الجو بسبب هطول الأمطار اليوم وغدا

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الادارة المركزية لجودة الهواء بوزارة البيئة إن انخفاض درجات حرارة الجو علي جميع انحاء البلاد ونشاط الرياح المثيرة للاتربة صباح اليوم أدى الى الاحساس ببرودة الطقس.









وأكد "مراد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن هطول الامطار وموجة الصقيع أدى الي خفض نسبة الملوثات بالجو ولكن ظهور بعض الرمال المثارة من الصحراوات المحيطة صباح اليوم، ادى الي زيادة ملوثات الجو الطبيعية لفترة وهو ما كشفته محطات الرصد الخاصة بوزارة البيئة.









وأشار إلى أن سرعة الرياح وتساقط الامطار عقب ظهور الاتربة بالجو أدى الي تحسن الاحوال الجوية بشكل عام، متوقعا ان تستمر هذه الموجة اليوم وغدا.









وأوضح "مراد" أن دور وزارة البيئة هو تحديد مدى تأثير الموجة الجوية علي جودة الهواء و ننتظر رؤية هيئة الارصاد الجوية للتنبؤ بما يحدث في الايام المقبلة.









كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن وجود منخفض قبرصي متكون بالقرب من الجزر اليونانية , ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص بداية من يوم الثلاثاء ١٦ فبراير.







