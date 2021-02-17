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أخبار العالم

ظلام دامس.. انقطاع كامل للكهرباء في مدينة عربية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:43 م
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
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محمود نوفل
تعرضت الشبكة الكهربائية في لبنان اليوم، الأربعاء، لصدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية. 

وذكرت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، أن الانقطاع جاء نتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان. 

وأشارت المؤسسة، في بيانها، إلى أن الانقطاع وقع  عند حوالي الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء. 

وأضاف البيان "بناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيًّا إلى مختلف المناطق".

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