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محمد الشريف: 160 عقارا مائلا في الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:43 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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هاني حسين
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من 160 عقارا مائلا في الإسكندرية.

وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مفاجأة سارة لأهالي العقار المائل في الاسكندرية".

 وتابع :" هناك عقارات مائلة بها خطورة ويتم فرض حواجز حولها ويتم متابعتها وهناك عقارات اخرى لا خطر منها وهناك لجنة هندسية من كلية الهندسة تتابع حالة العقارات المائلة ".

وأكمل :" كل الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لتسهيل حركة المرور ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي يتابعون أي تجمعات للأمطار".

 وأكد الشريف: "هناك ارتفاع في الأمواج وصل لـ 6 أمتار بسبب موجة الطقس السيئ، ونضطر لقطع الكهرباء في بعض الشوارع لمنع حدوث أي ماس كهربائي".
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