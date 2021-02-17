محمد الشريف: 160 عقارا مائلا في الإسكندرية.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من 160 عقارا مائلا في الإسكندرية .





وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مفاجأة سارة لأهالي العقار المائل في الاسكندرية".





وتابع :" هناك عقارات مائلة بها خطورة ويتم فرض حواجز حولها ويتم متابعتها وهناك عقارات اخرى لا خطر منها وهناك لجنة هندسية من كلية الهندسة تتابع حالة العقارات المائلة ".





وأكمل :" كل الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متواصل لتسهيل حركة المرور ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي يتابعون أي تجمعات ل لأمطار ".



