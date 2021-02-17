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تعليم

وزير التعليم يظهر في بيان تليفزيوني غدا للرد على التساؤلات بشأن قراراته الأخيرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إذاعة بيان صحفي عاجل ، غدا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على القناة التعليمية مدرستا ١ ، وذلك للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة  بعد القرارات الاخيرة  الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة مدرستنا 1 ، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6

وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة لأولياء الامور الذين لا يزالون يوجهون اسئلة وانتقادات للوزارة بشأن القرارات الاخيرة ، ظنًا منهم أنها صد مصلحة الطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ، ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليلا نهارا.

وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله تسير كل الامور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا. 

وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على السوشيال ميديا ، بعد ان أعلن الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم عن قرار ضم امتحاني التيرمين الاول والثاني لطلاب الاعدادية في امتحان واحد اخر العام.

وقال وزير التعليم :  إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية  ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترما واحدا ، مؤكدا  أن الامتحان سيغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.
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