وزير التعليم يظهر في بيان تليفزيوني غدا للرد على التساؤلات بشأن قراراته الأخيرة

وذلك للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة بعد القرارات الاخيرة الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إذاعة بيان صحفي عاجل ، غدا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على القناة التعليمية مدرستا ١ ، وذلك للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة بعد القرارات الاخيرة الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة مدرستنا 1 ، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6





وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة جديدة لأولياء الامور الذين لا يزالون يوجهون اسئلة وانتقادات للوزارة بشأن القرارات الاخيرة ، ظنًا منهم أنها صد مصلحة الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ارجو ان تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي ، ولنقلل الجدل ونتجه الى العمل لان العمل ضخم ولا نستطيع ان نتركه للرد على اسئلة لا تنتهي ليلا نهارا.





وأنهى وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : تمنياتي بالتوفيق وان شاء الله تسير كل الامور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا.





وكانت حالة من الجدل قد اثيرت على السوشيال ميديا ، بعد ان أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن قرار ضم امتحاني التيرمين الاول والثاني لطلاب الاعدادية في امتحان واحد اخر العام.





وقال وزير التعليم : إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .



وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.



