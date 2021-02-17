رغم العواصف والبرودة الشديدة.. عمال مياه البحيرة يواصلون إزالة تراكمات الأمطار

حرص العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة على الانتشار والتمركز فى جميع انحاء المحافظة بسيارات ومعدات الشركة لكسح مياه الامطار المتراكمة بالشوارع منذ بدء النوة الى الان خاصة داخل شوارع الاحياء السكنية والطرق العامة لتسهيل حركة المرور و السير للمارة.





وقام العاملون بتوجيه من رئيس الشركة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة بمواجهة موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد والتى صاحبتها امطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة بالاضافة الى العواصف الشديدة.





ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه البحيرة الشكر لجميع العاملين لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة وسحب تراكمات المياه بالروافع والمحطات المتحركة على مدار الساعة.