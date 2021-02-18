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تعليم

يمكن رؤيته بالعين المجردة .. اقتران القمر مع الحشد النجمي "بلايدس" غدا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:02 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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احمد الشاهد
يشهد هذا الشهر اقترانا جديدًا في سماء القاهرة غدًا الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري ، حيث يقترن القمر (التربيع الأول) مع الحشد النجمي الشهير بلايدس (الاخوات السبعة) الموجود في برج الثور .

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أننا يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة في ذلك اليوم .

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وأشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدته ، عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا، وحتى غروبهما بعد منتصف الليل بعدة دقائق . 

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن ظاهرة فلكية جديدة نشهدها يوم أمس الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري، حيث شهدنا اقتران القمر (التربيع الأول ) مع كوكب المريخ في ذلك اليوم ، كما تم رؤية هذا الاقتران في سماء القاهرة.

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