يمكن رؤيته بالعين المجردة .. اقتران القمر مع الحشد النجمي "بلايدس" غدا

يشهد هذا الشهر اقترانا جديدًا في سماء القاهرة غدًا الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري ، حيث يقترن القمر (التربيع الأول) مع الحشد النجمي الشهير بلايدس (الاخوات السبعة) الموجود في برج الثور .





وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، أننا يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة في ذلك اليوم .





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وأشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدته ، عند دخول الليل في السادسة والنصف مساء تقريبا، وحتى غروبهما بعد منتصف الليل بعدة دقائق .





وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن ظاهرة فلكية جديدة نشهدها يوم أمس الخميس الموافق 18 من فبراير الجاري، حيث شهدنا اقتران القمر (التربيع الأول ) مع كوكب المريخ في ذلك اليوم ، كما تم رؤية هذا الاقتران في سماء القاهرة.



