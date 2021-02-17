ليس حبًا فى الفن.. رجاء حسين توضح سبب احترافها التمثيل

قالت الفنانة رجاء حسين، إنها لم تكن تعرف كيفية التمثيل وليس لديها فكرة عنه، مشيرة "انا عمرى 83 سنة يا منى"، موجهة حديثها إلى الفنانة منى عبد الغنى.





وأضافت "رجاء" خلال حوارها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أخدت علقة لأنى روحت المسرحية، وبعدين البنت اللى فى المسرحية وقعت فرجلها حصلتلها شرخ، قولتله أنا حافظة الدور ومكنتش أعرف اسم المسرحية ولا أعرف بتقول إيه".





وتابعت: "دخل فى دماغى أنى أبقى ممثلة بعد ما الناس صقفتلى، ليس حبا فى الفن"، لافتة إلى أن سبب تسميتها عايشة رجاء، الإسم المركب، هو أن والديها لم يكن يعيش لهما أطفال، وأن والدتها من أصل تركى.





وأكدت أن والدها كانت تستطيع التفاهم معه، إلا والدتها كانت معارضة، متابعة أنها انتقلت من طنطا إلى شبرا من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل بمساعدة خالها.





وأشارت: "وأنا فى كلية حقوق وكنت بغنى مع صحابي البنات لقيت راجل جالى وقالى اسمك إيه قلتله رجاء حسين، وكان يوسف عرف وقالى إن صوتى كويس وتعالى في برنامج للإذاعة بيتعمل"، مضيفة أنها ذهبت من أجل التقديم ووالدتها لم تكن تعرف.