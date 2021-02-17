ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إحصائية جديدة.. محمد صلاح أكثر اللاعبين ضغطا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمسة الكبرى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:56 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
نشر سيمون برينديش، العالم البريطاني المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة بأكثر اللاعبين ضغطًا على مدافعي الخصوم في الدوريات الخمسة الكبرى.


وتصدر محمد صلاح القائمة، حيث قام بالضغط على مدافعي الخصوم 186 مرة هذا الموسم، بالتساوي مع ويجورست مهاجم فريق فولفسبورج الألماني، ثم باتريك بامفورد مهاجم فريد ليدز يونايتد الإنجليزي.


وحل السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح، في المركز الثامن، حيث قام بالضغط على مدافعي الخصوم 151 مرة، وحل روبرتو فيرمينو في المركز السابع عشر.


وأبرزت صحيفة " موندو ديبرتيفو" الكتالونية، هذه الإحصائية، مؤكدةً أنها فندت كل الانتقادات التي وجهت لـ محمد صلاح بأنه كسول ولا يضغط على الخصوم.


ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح وصيفا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ12

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

الفرعون يصعد للقمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك توتنهام

استفتاء WhoScored.. محمد صلاح ينافس ميسي على أفضل جناح

صراع الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر.. ورونالدو ثانيا وصلاح خارج الخدمة

ترشيحاتنا

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة

تامر أمين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عمرو أديب .. فيديو

لأول مرة.. وزير الخارجية يكشف أسباب ذهاب وفد مصري إلى طرابلس

اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات جديدة.. تعرف عليها

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني