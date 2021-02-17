نجاة زوجين سقطت على سيارتهما شجرة في كفر الشيخ ..شاهد

أنقذت العناية الإلهية زوجين من الموت، إثر سقوط شجرة كبيرة على سيارة ملاكي، كانت تقلهما أثناء سيرها بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ.





وعلى الفور، هرعت سيارة النجدة إلى موقع الحادث، وانتقل رجال الشرطة، وتبين سلامة الشخصين داخل السيارة، وتم إخراجها بسلام من داخل السيارة.





وقالت الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وشاهد عيان الواقعة، والتي قامت بتوثيقها وتصويرها بهاتفها المحمول لـ"صدى البلد"، عقب عودتي من عملي وقيادتي لسيارتي بشارع الجمهورية، وبمجرد مروري من أمام مجمع محاكم مجلس الدولة بثوانٍ معدودة، فوجئت بسقوط شجرة كبيرة على السيارة التي كانت خلفي بسبب سوءالأحوال الجوية وشدة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم.





وأضافت، العبد، أن رجال الشرطة ضربوا مثلًا رائعًا في الشهامة، وتواجدوا في ثوانٍ بمحل الواقعة، وقاموا بإخراج الزوجين من السيارة، وهدأوا من روعهما، مضيفة " أحمد الله كثيرًا على لطفه وكرمه لنا في كل وقت وحين" .





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