ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حارقكم وواجعكم.. تعليق ناري من نشأت الديهي على شماتة الإخوان فى حادث عمرو أديب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:01 م
حادث الإعلامي عمرو
حادث الإعلامي عمرو أديب
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلامي عمرو أديب تريند وقيمة وأحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي والشرق الأوسط، وما تعرض له أمر طبيعي قد يحدث لأي شخص.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أنه تم الاطمئنان على الإعلامي عمرو أديب بالمستشفى بإجراء بعض الفحوصات، وعاد لمنزله أمس، متمنيًا له السلامة والعودة لجمهوره ولخدمة بلده.

واستنكر مقدم برنامج بالورقة والقلم تعليق وسخرية أبواق الشيطان الإخوانية وأهل الشر على الحادث، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، دي تربية الإخوان الحقيرة، ما هو عمرو حارقكم وواجعكم، وهيرجع يديلكم بالجزمة".

وأشار الديهي إلى أن ما تم يؤكد مدى وضاعة الإخوان وحقارتهم، ومدى حب الجمهور لعمرو أديب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي يعتذر لجمهوره على الهواء.. اعرف السبب

نشأت الديهي: قطر ثغرة في جسد الأمن القومي العربي

الديهي: ما يحدث في تونس كارثة تنذر بالخطر

نشأت الديهي مهاجما محمد ناصر: فتاة الإخوان اللعوب .. فيديو

الديهى مهاجما محمد البرادعى: الشيطان يعظ

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

ترشيحاتنا

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

فيديو جراف.. لن تتوقعوا سعرها.. كيف تهشمت سيارة عمرو أديب

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

باريس سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي.. وليفربول وريال مدريد أبرز المهتمين

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني