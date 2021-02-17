حارقكم وواجعكم.. تعليق ناري من نشأت الديهي على شماتة الإخوان فى حادث عمرو أديب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إ ن الإعلامي عمرو أديب تريند وقيمة وأحد أهم الإعلاميين في الوطن العربي والشرق الأوسط، وما تعرض له أمر طبيعي قد يحدث لأي شخص.





وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن أنه تم الاطمئنان على الإعلامي عمرو أديب بالمستشفى بإجراء بعض الفحوصات، وعاد لمنزله أمس، متمنيًا له السلامة والعودة لجمهوره ولخدمة بلده.





واستنكر مقدم برنامج بالورقة والقلم تعليق وسخرية أبواق الشيطان الإخوانية وأهل الشر على الحادث، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، دي تربية الإخوان الحقيرة، ما هو عمرو حارقكم وواجعكم، وهيرجع يديلكم بالجزمة".



