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أخبار البلد

الأسماك والدواجن والماشية.. ننشر أهم التوصيات للمربين لتجنب تأثيرات التقلبات الجوية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:08 م
الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم فى حوار مع صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، إن التقلبات المناخية التى تشهدها البلاد حاليا تؤثر على جميع الكائنات الحية ، والنباتات كما تؤثر على الإنسان.


وأكد "فهيم" أن وزارة الزراعة تتبنى نظاما جديدا من تحول الانتاج الداجنى من النظام المفتوح إلي النظام المغلق للتحكم فى الحرارة وعدم تسرب الغبار داخل العنابر، مناشدا بضرورة وضع قطع مبللة أمام عنابر الدواجن حتى لا يتراكم الغبار داخل العنابر ، مع إضافة روافع المناعة للأعلاف لتجنب أمراض الصقيع.


وأضاف "فهيم" خلال حوار خاص لــ "صدى البلد "، أن الأسماك أيضا تحتاج إلي رعاية فى تلك التقلبات الجوية فيجب تشغيل البدلات فى المزارع السمكية والتى بدورها تعمل على التدفئة وتبادل الأكسجين ورافع للمناعة لأعلاف الأسماك.


وناشد" رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة " بضرورة تصفية مياه الأمطار فى المزارع الانتاج الحيوانى حتى لا تسبب بكتيريا للمواشي وبيئة غير نظيفة، اضافة إلي تناول الأعلاف الجافة والتى تعمل بدورها على تدفئة الحيوانات.


وأكد أن وزارة الزراعة بدورها تقوم بعمل تقييم مع المنظمات المعنية الأخرى لمعالجة جميع الآثار السلبية التى تحدث فى المحاصيل والنباتات او للحظائر أو للمواشي بسبب التقلبات الجوية.

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