بوصفة طبيعية.. طريقة علاج فروة الرأس الضعيفة

كثيرًا ما تستمعين لنصائح الأطباء عن أهمية الديتوكس للجسم ومدى قدرته على التخلص من السموم، إلا ان الأمر لا يقتصر على الجسم فقط، فيمكن لـ ديتوكس الشعر ان يقوم بـ





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ويعتمد ديتوكس الشعر على علاج فروة الرأس الضعيفة ؛ حيث إنه يعمل على إزالة السموم من فروة الرأس والجذور وتدليك الفروة وتقشيرها من أجل منح بصيلات الشعر فرصة في النمو بشكل صحي.





مكونات الديتوكس لـ علاج فروة الرأس الضعيفة



ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من القرفة





طريقة عمل دتوكس علاج فورة الرأس الضعيفة :





1- اخلطي المكونات معًا وابدأي في وضعها على فروة رأسك ودلكيها بحركات خفيفة.





2- ثم اتركيه لمدة ربع ساعة وبعدها اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.





3- ثم شطف شعرك بخل التفاح الذي يساعد على قتل البكتريا التي تسبب قشرة الرأس.



