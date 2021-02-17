سمير راغب: سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضع بعد

أكد الدكتور سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن الأحداث الإرهابية التي شهدها العراق من داعش والحشد الشعبي تتزامن مع انسحاب أمريكي من العراق.





وأضاف "راغب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات حلف الناتو محمية من قواعد أمريكية توفر لها لوجيستيات، مشيرا إلى أن ما يحدث هو فك الارتباط الأمريكي العراقي على حسب توجيهات من الرئيس السابق دونالد ترامب.





وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى اللحظة لم يترجم توجيهاته لسياسات وزارية، موضحا أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضع بعد.





وتابع أن حلف "الناتو" أصبح يعمل بالتعاون مع أمريكا لكن دون الاعتماد الكامل عليها، والناتو يحاول عمل منظمة أمنية وسياسية جماعية.

يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" اجتماعًا افتراضيًا يومي الأربعاء والخميس، لبحث مهمات الحلف في كل من أفغانستان والعراق، ومناقشة مبادرة "ناتو 2030"، فضلًا عن مناقشة التحديات الأمنية المشتركة مع فنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي .

الوضع هش في أفغانستان وهناك بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها حركة طالبان





وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف في بيان: "هذا أول لقاء لنا مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجديدة، ويعد ذلك فرصة للتحضير لقمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام".





وأضاف: "ستكون مبادرة الناتو 2030 على رأس جدول الأعمال، وسنقدم مجموعة من الاقتراحات لوزراء الدفاع لبدء الاستعدادات للقمة".





وأشار البيان إلى أن المقترحات تشمل "زيادة تمويل الناتو لأنشطة الردع والدفاع، وتعزيز صمود الحلفاء، والحفاظ على التفوق التكنولوجي لحلف الناتو، فضلًا عن زيادة التنسيق السياسي والتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، لتعزيز التدريب وبناء القدرات للشركاء"، كما سيوصي الأمين العام بـ "تحديث المفهوم الاستراتيجي للحلف".



