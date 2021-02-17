ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بسبب الطقس السيء.. دار الإفتاء تدعو لـ رجال الجيش والشرطة: كان الله لهم عونا وسندا في هذا الليل البارد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:02 م
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك، دعاءً، لرجال الجيش والشرطة، المتواجدون في الخدمات والشوارع والحدود لتأمين البلاد:" اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا في نعمة الأمن والدف، لينفردوا في هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض، فكن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام في أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التي لا تنام واجزهم عنا خيرًا في الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جهاد النفس وابتعادها عن المعاصي والذنوب وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، هو أعظم جهاد في سبيل الله.

وأضاف «عبدالسميع»   في إجابته عن سؤال شاب «ما هو مفهوم الجهاد في سبيل الله وهل عدم تطبيقه الآن سبب ضعف الأمة؟»، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرنا وعلمنا أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية واضحة بأمر من الحاكم أو رئيس الدولة.

ونبه على أن الجماعات الإرهابية التي تدعو الشباب باسم الجهاد في سبيل الله كاذبة ولا يتقبلها الله تعالى، محذرًا الشباب من الانضمام إليهم.

وأشار أمين لجنة الفتوى، إلى أن هناك نوعًا من الجهاد اسمه جهاد الردع وهو الإعداد والتسليح لإرهاب العدو، وهذا النوع من الجهاد هو ما يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل الدعاء على الزوج الظالم مستجاب؟ شاهد رد مستشار المفتي

ما أقصى عدد لصلاة الاستخارة .. الإفتاء تجيب

هل أقترض من البنك لسداد دين متأخر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل الدعاء على الزوج الظالم مستجاب؟.. شاهد رد مستشار المفتي

ترشيحاتنا

طفل يتعرض للضرب حتى الموت على يد والديه وشقيقه

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

جمال شعبان يقدم 9 نصائح لتفادي الأزمة القلبية مع موجة البرد الشديد

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

بيان مهم من الشرطة السعودية بشأن أحد الوافدين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني