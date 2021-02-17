بسبب الطقس السيء.. دار الإفتاء تدعو لـ رجال الجيش والشرطة: كان الله لهم عونا وسندا في هذا الليل البارد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك، دعاءً، لرجال الجيش والشرطة، المتواجدون في الخدمات والشوارع والحدود لتأمين البلاد:" اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا في نعمة الأمن والدف، لينفردوا في هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض، فكن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام في أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التي لا تنام واجزهم عنا خيرًا في الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم





وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن جهاد النفس وابتعادها عن المعاصي والذنوب وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، هو أعظم جهاد في سبيل الله.





وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال شاب «ما هو مفهوم الجهاد في سبيل الله وهل عدم تطبيقه الآن سبب ضعف الأمة؟»، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرنا وعلمنا أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية واضحة بأمر من الحاكم أو رئيس الدولة.





ونبه على أن الجماعات الإرهابية التي تدعو الشباب باسم الجهاد في سبيل الله كاذبة ولا يتقبلها الله تعالى، محذرًا الشباب من الانضمام إليهم.



