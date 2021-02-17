محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود حملة مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوة شرطية في إزالة عقار سكني آيل للسقوط بقرية غرب تيرة بمركز الحامول؛ حفاظًا على أرواح المارة.









وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول ، على تنفيذ قرار المنشآت الآيلة للسقوط رقم 138لسنة 2019 بازالة العقار السكني رقم 2 بقرية غرب تيرة لما يمثله من خطورة على أرواح المواطنين، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.









وشارك في هذه الحملة، اللواء محمد عون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة ، والعقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث الحامول، وحكمت الباز، رئيس فرية غرب تيرة.