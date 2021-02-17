ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:11 م
إزالة عقار سكني آيل
إزالة عقار سكني آيل للسقوط
Advertisements
محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، جهود حملة مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوة شرطية في إزالة عقار سكني آيل للسقوط بقرية غرب تيرة بمركز الحامول؛ حفاظًا على أرواح المارة.


وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول ، على تنفيذ قرار المنشآت الآيلة للسقوط رقم 138لسنة 2019 بازالة العقار السكني رقم 2 بقرية غرب تيرة لما يمثله من خطورة على أرواح المواطنين، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.


وشارك في هذه الحملة، اللواء محمد عون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والقوة المرافقة ، والعقيد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث الحامول، وحكمت الباز، رئيس فرية غرب تيرة.
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة عقار سكني آيل للسقوط في الحامول.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة عقار سكني لخطورته الداهمة على المواطنين في دمياط .. صور

سكان شارع السوق بمدينة نصر يطالبون بتنفيذ قرار إزالة عقار ٣٩٣ للحفاظ على أرواحهم

سكان شارع الترعة بالدقهلية يطلبون تنفيذ إزالة منزل آيل للسقوط.. صور

منزل آيل للسقوط يعرض سكان حارة طايع حسن فى طنطا للخطر.. صور

منزل آيل للسقوط يعرض سكان شارع الترعة بالدقهلية للخطر

حفاظا على الأرواح .. إزالة 4 عقارات آيلة للسقوط بالمحلة

ترشيحاتنا

مستشار ترامب: الرئيس السابق يعاني من مرض نادر.. تفاصيل

قبل بدء الامتحانات .. تحذير وإرشادات مهمة لـ طلاب الجامعات

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن مجلس الأمة

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

تصرف غير لائق من شيكابالا تجاه نجم الاهلي السابق في لقاء الإسماعيلي

عقب انتهاء الشوط الأول .. هاشتاج أبو جبل الأول على تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني