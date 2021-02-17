130 دولة لم تحصل على جرعة واحدة.. أحمد موسى: السيسي طالب بالتوزيع العادل للقاحات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد على أهمية العدالة في توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الامين العام للامم المتحدة أكد على أن 10 دول استحوذوا على 75 % من اللقاحات وهناك 130 دولة لم تحصل على جرعة واحدة من اللقاحات ".





وتابع موسى :" لو أي دولة منتجة للقاحات قامت بتطعيم مواطنيها لن ينتهى الوباء لديها بسبب عدم تطعيم كل دول العالم ".





وأكمل:" بريطانيا قامت بتطعيم 15 مليون مواطن لديها إلى الآن ولكنها بعد تطعيم كل الشعب البريطاني لن ينتهى الوباء بسبب عدم تطعيم العالم بأكمله ".



