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130 دولة لم تحصل على جرعة واحدة.. أحمد موسى: السيسي طالب بالتوزيع العادل للقاحات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:07 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن   الرئيس السيسي أكد على أهمية العدالة في توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الامين العام للامم المتحدة أكد على أن 10 دول استحوذوا على 75 % من اللقاحات وهناك 130 دولة لم تحصل على جرعة واحدة من اللقاحات ".

وتابع موسى :"  لو أي دولة منتجة للقاحات قامت بتطعيم مواطنيها لن ينتهى الوباء لديها  بسبب عدم تطعيم كل دول العالم ".

وأكمل:"  بريطانيا قامت بتطعيم 15 مليون مواطن لديها إلى الآن ولكنها بعد تطعيم كل الشعب البريطاني لن ينتهى الوباء  بسبب عدم تطعيم العالم بأكمله ".

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